Kılıçdaroğlu’ndan fındık için 6 maddelik çözüm önerisi

CHP’nin 18 Eylül’de Ordu’dan başlattığı “Fındık İçin Yürüyoruz” yürüyüşü Giresun’da düzenlenen final mitingiyle sona erdi. Mitingin sonunda Kılıçdaroğlu kalabalığa hitap etti.

“Alın terinize her ortamda saygı duydum. Alın terine saygı duymayı öğreten kişi rahmetli Bülent Ecevit’tir. Emek demiştir, ekmek demiştir, iş demiştir, aş demiştir. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen demiştir.” diyen CHP lideri “İnsanca ve hakça bir düzeni bu ülkeye getireceğiz. Görüşü inancı kimli ne olursa olsun 80 milyonyu kucaklayacağız. Türkiye’ye beraberliği birliği huzuru hep beraber getireceğiz. Fındık stratejik üründür. 502 bin ailenin gelir kaynağıdır fındık. Fındık tarım ihracatında bir numaradır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para kazanıyoruz. Peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz? Alın terinin karşılığını veriyor muyuz? Emeğinin karşılığını veriyor muyuz? Fındık 10 Ekim 1935’ten beri stratejik üründür. Hükümet fındıkta istikrarı sağlamalı.” diye konuştu.

SURİYELİLER BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDU

Suriyelilere 30 milyar dolar para harcandığını belirten Kılıçdaroğlu “Çifçiye vereceğiz ama elde yok diyorlar. İnanıyor musunuz olmadığını? Suriyelilere 30 milyar dolar harcadık. Onlar birinci sınıf vatandaş oldu. Karadeniz’dekiler ikinci sınıf vatandaş. Geldiklerinde söyleyin bunu. Bunun hesabını Karadenizli sormak zorunda. Bunun hesabını soracak mısınız? Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız? FETÖ’ye ne diyorlardı, ‘Ne istediniz de vermedik?’ Bir kez bun çiftçinin hakkını ver. Demokrasilerde hesap sandıkta sorulur.” dedi.

3 gün süren yürüyüşe üreticilerde yoğun ilgi gösterdi.

ÜRETİCİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN 6 MADDE

“CHP olarak 6 madde halinde fındık sorununu çözeceğiz.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu çözüm önerisini ise şu şekilde sıraladı;

İşte 6 madde:

1. Madde: FİSKO birliği en görkemli en şaşaalı hale getireceğiz. Bu kuruma siyaset bulaşmayacak. Ürün alımı, ihracatı burası yapacak.

2. Madde: Yürürlükte Fındık Kanunu var. Fakat bu kanun düzgün değil. Yeniden oturup fındık kanunu çıkaracağız. Üretici, manav, tüccar katılacak. Hep beraber ortak akılla fındık kanunu çıkaracağız.

3. Madde: Fındık İhtisas Borsası kuracağız. Fındığın fiyatı bu ülkede belirlenecek. Fındığın nasıl ihraç edileceğine biz karar vereceğiz.

4. Madde: Fındığı biz alıyoruz. Fındık olarak ihraç ediyoruz. Fındık AR-GE merkezi kurmak zorundayız. Fındığı bizden alıyorlar işleyip geri satıyorlar. Fındık bizde üretici bizde imkan da bizde biz niye yapmıyoruz. Niye biz para kazanmıyoruz.

5. Madde: Fındık ekim alanları. Bu coğrafya fındık ekiyor. Düz alanda fındık üretirseniz buradaki insanın alın terini çalmış olursunuz. Karadeniz’in fındığına başka birisini ortak etmeyelim.

6. Madde: Fındık ağaçları yaşlandı. Fındık ağaçlarını gençleştireceğiz. Gençleştirirken fındık üreticisinin gelirini düşürmeyeceğiz. Ona uygun teşvik getireceğiz.

FINDIK BAHÇELERİNE SAHİP ÇIKIN

Büyük katılımın olduğu mitingde CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fındık bahçelerine, alın terinize, Karadeniz’e sahip çıkın sözünü istiyorum. Siz haklarınıza sahip çıkacaksınız, biz de size sahip çıkacağız. Karadeniz’in yiğit insanlarıyla birlikte olmaktan onur duyuyorum. Karadenizliye sahip çıkmak sonuna kadar benim görevimdir. Hiç kimseyi ayırmıyorum. 80 milyon vatandaşa huzuru getireceğim. 4 yıl içinde terörü bitireceğim. Karşıma çıkmaktan korkuyor. Devleti yöneten adamda cesaret, özgüven olur. Ben insana saygılıyım. Terör konusunda karşıma çıkmıyorsun fındık konusunda karşıma çık. Biz haklıyız, o haksız o yüzden karşımıza gelemez.”

“CEBİNİ DÜŞÜNEN SİYASETÇİ İSTEMİYORUZ”

“Size söz veriyorum ne olursa olsun bu ülkenin bütün insanlarını seviyorum. Ne olursa olsun kadın-erkek eşitliğinden , özgür medyadan, din ve vicdan özgürlüğünün yanında olacağım, bölmek istiyorlar böldürmeyeceğiz. Birlikte ülkemizi görkemli günlere taşıyacağız. Çocuklarımızın durumuna bakın, bizim çocuklarımız kobay mı? Dünyada böyle bir örnek yok. Cebini düşünen siyasetçi istemiyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz, Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Ben hazırım. Dünyada fındıkta bir numara olacaksınız, fındık üreticisi perişan olacak. Bu aklın alacağı bir şey değil. Biz bunların tamamını düzeltemek için muktediriz. Her evde huzur, bereket olacak. Bu ülkede terör olmayacak. Biz Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. Biz insanları ayırmayız. Yolda karşılaştığımızda gülümseyerek selam vereceğiz. Barıştan, huzurdan, alın terinden yana olanlara oy verin.”

TEOG AÇIKLAMASI: BİZİM ÇOCUKLARIMIZ KOBAY MI?

TEOG Sınav Sistemi'nin kaldırılmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu “Çocuklarımızın durumuna bakın Allah aşkına. Her bakan değişti, milli eğitim politikası değişti. Bizim çocuklarımız kobay mı Allah aşkına? Bizim çocuklarımız denek mi? Her zaman değişiyor, her ortamda değişiyor. Sınav kalktı, sınav geldi, o gitti, bu geldi. Dünyada böyle bir ülke yok. Dünyada gerçekten böyle bir ülke yok. Bir çocuğu eğiteceksen çağdaş eğitim normları belli verirsin çocuğa. Bu ülkenin yetişmiş kadroları var güzel öğretmenleri var konuyu bilen insanları var. Çözülmeyecek sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.