Kılıçdaroğlu’na saldıranın kimliği belirlendi: Osman Sarıgül kimdir?

Ankara Başsavcılığı, şehit Yener Kırıkçı’nın cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Olayın organize ve terör eylemi olup olmadığı konusunda araştırma yapılırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin adının Çubuk Akkuzulu Köyü'nden Osman Sarıgül olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgül, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor

Kılıçdaroğlu’na saldıranın kimliği belirlendi: Osman Sarıgül kimdir?
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KILIÇDAROĞLU'NA Çubuk’un Akkuzulu Köyü’nde yapılan linç girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemede, kamera görüntülerinden 6 saldırganın kimliği belirlendi. Görüntülerden, yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nde çiftçilik yapan Osman Sarıgül olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırdığı öğrenildi. Ankara Valiliği de şehit cenazesinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması konusunda ilgili idari soruşturma başlattı.

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