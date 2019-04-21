Kılıçdaroğlu’na saldıranın kimliği belirlendi: Osman Sarıgül kimdir?

Ankara Başsavcılığı, şehit Yener Kırıkçı’nın cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Olayın organize ve terör eylemi olup olmadığı konusunda araştırma yapılırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin adının Çubuk Akkuzulu Köyü'nden Osman Sarıgül olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgül, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor