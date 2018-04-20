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Kılıçdaroğlu'yla görüşen İnce'den "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt

CHP'li Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna ''Partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm'' diyerek yanıt verdi

Kılıçdaroğlu'yla görüşen İnce'den "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt

CHP'li Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna ''Partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm'' diyerek yanıt verdi

20 Nisan 2018 Cuma 16:18
Kılıçdaroğlu'yla görüşen İnce'den "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan İnce, ''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna ''Partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm'' yanıtını verdi.

İnce görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN UZLAŞMAYA İHTİYACI VAR"

"Sayın genel başkanımızla önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Dertleştik ve gidiyorum. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin büyük uzlaşmaya ihtiyacı var. Seçim bir çare olacaktır buna.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASI GEREKTİĞİNİ İLETTİM"

Ben daha önce de söylediğimi gibi CHP genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini iletmiştim. Yine ilettim. O kendi takdiridir. Salı günü PM toplantısı var. Orada görüşülecektir.

"PARTİMİN KARARINA SAYGI GÖSTERİRİM"

Sayın genel başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu paylaşacağını söyledi. Ben partimin yetkili kurullarının kararlarına saygı gösteririm. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam. Biliyorum kimler olduğunu ama bunları paylaşamam. Çok arkadaşımız vardır."

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Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem InceKılıçdaroğlu
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