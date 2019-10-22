Kılıçdaroğlu, sigara yasağına sinirlendi: Sana ne kardeşim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arabada sigara içme yasağına tepki gösteren CHP lideri, "Sana ne kardeşim, araba benim. Senin başka derdin yok mu? Milletin mutfağında yangın var." ifadelerini kullandı.

"SENİN BAŞKA DERDİN YOK MU?"

Sözlerine işçilere yönelik olarak kullandığı "Nerede bir dert nerede bir sorun varsa ben ya da arkadaşlarım yanınızda olacak. Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz. Birileri siyaseti köşeyi dönmek için yapıyor. Herkese hakkını teslim etmek gerekiyor" ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 'Arabada sigara içmeyeceksin.' Sana ne kardeşim, araba benim. Senin başka derdin yok mu? Milletin mutfağında yangın var. Şimdi tutturdular sigara haramdır. Millet sigara içmese senin bütçe açığın daha da artacak.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Vicdan sahibi olan herkes adaleti yüreğinin bir köşesinde tutar. Adalet üzerine insanoğlu düşüncelerini ifade eder. Herkesin bir görevi, herkesin bir hakkı hukuku vardır. Geçen hafta parlamentoda adalet reformunun birinci bölümü Meclis'te kabul edildi. Devletin dini adalettir. Adalet üzerine insanoğlu düşüncelerini ifade eder. Canlı olan her şeyin hakkı ve hukuku vardır. Onu koruyacak olan da bizler, insanlardır. Düzenleme geldi diye adalet geldi diye bir şey yok. Adaleti mumla arıyoruz. Adalet bu ülkeye gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"SARAY, LALE DEVRİ YAŞIYOR"

Saray sosyetesinin başındaki zat diyor ki; her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok. Doğrudur, ama saray için doğrudur. Lale Devri yaşıyorlar. Onlar için iş ihaledir. Onun için gideceksin iş arayacaksın, KPSS sınavına gireceksin... Devlette mi çalışmak istiyorsunuz? Özel bir yerden alırlar, başlatırlar, bir bakarsınız bir haftada devletin en önemli görevlerine gelmişsiniz. Bu saray için geçerlidir, peki garibanlar ne yapacak? Her üniversite bitiren iş bulacak diye bir şey yok diyorsun. Senin çocukların için geçerli, partililerin için geçerli ama bu fakir fukara için geçerli değil.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırmak zorunda kaldık. Ar damarı olan utanır. Kendi vatanından Süleyman Şah türbesini kaçırıyorsun, bunu da büyük bir başarı olarak satıyorsun. Ya kendi toprağından kaçan adam ne zaman kahraman olmuş? 40 milyar dolar Suriyelilere para harcadılar. Yetmemiş beyefendi hala diyor ki 'Gerekirse daha da harcarız.' E buyur harca, o ödemiyor ki, saray da ödemiyor. Kim ödüyor? 82 milyon vatandaş. Vatandaşın cebiyle kahramanlık edebiyatı yapıyor. E harca bakalım, harca. Zaten saray kara delik, ha bire para yutuyor. Devletin itibarını da sıfırladılar. Kimsenin dikkate aldığı yok.