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Kılıçdaroğlu seçim havasında

CHP lideri Kılıçdaroğlu dün parti grubundaki konuşmasında seçim mitinglerindeki gibi söz ve vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “O koltuğu hak etmiyorsun” dedi

Kılıçdaroğlu seçim havasında

CHP lideri Kılıçdaroğlu dün parti grubundaki konuşmasında seçim mitinglerindeki gibi söz ve vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “O koltuğu hak etmiyorsun” dedi

01 Kasım 2017 Çarşamba 07:52
Kılıçdaroğlu seçim havasında
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ERKEN seçim için “hodri meydan” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü Meclis grubu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirirken, vaatlerini de sıraladı.

Kılıçdaroğlu, OHAL’in FETÖ ile mücadele için çıkarıldığını, FETÖ’nün bir kenara bırakıldığını kim muhalifse onunla mücadele edildiğini söyledi. Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik soruşturmalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Asıl baş FETÖ’cü sen değil misin?” ifadesini kullandı.

Madencilere: Oyunu değiştir

Zonguldak’ta 170 yıldır kömür çıkarıldığını, torba kanunla ocakların bölünüp parçalanacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Zonguldaklı kardeşlerim iyi dinlesin. Yer altında çalışan işçinin derdini tek anlatan, Türkiye’nin gündemine getiren parti CHP’dir. Sana sahip çıkan halkın partisidir. Özellikle Ak Parti’ye oy veren işçi kardeşlerime sesleniyorum; senin haklarına ben sahip çıkıyorum, oyunun rengini, yerini değiştirmek zorundasın, alın terinden yana tavır almak zorundasın” diye konuştu.

Bakan Ağbal’a eleştiri

TKİ’nin toplam 4 bin 622 işçinin alınması için başvuruda bulunduğunu fakat olumsuz yanıt aldığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Bütün işsizlere sesleniyorum; nerede olursa olsunlar, bu hükümet size iş bulmaz kardeşim” dedi. Kılıçdaroğlu, mazota ve benzine yeniden zam geldiğini, benzinin 6, mazotun da 5 liraya yaklaştığını söyleyerek, “Hükümet zammın nerelere ve nasıl yansıyacağını bilmiyor. En yetkili makamda oturan kişi oturup vatandaşla dalga geçiyor. Bu Maliye Bakanı Naci Ağbal. Sen Maliye Bakanlığı’nı nasıl yapıyorsun?” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “CHP, AK Partili belediyeleri alırsa oradaki işçilerin işine son verir” propagandası yapıldığını, hangi belediye olursa hiç kimsenin görevine son verilmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sözüm söz, zenginden alıp fakire vereceğiz. Asgari ücretten vergi almayacağız” ifadesini kullandı.

Faşist diktatörlük ifadesini kullandı

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının istifa ettirilmesine tepki gösterirken, nüfusun yüzde 41’inin kendi seçtiği belediye başkanları tarafından yönetilmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, bunun ancak darbe dönemlerinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: Şimdi ben demokrasi, millet, milli irade lafını ağzından eksik etmeyen sarayda oturan zata sesleniyorum: Bir kişinin ailesini hangi ahlaki gerekçeyle suçlarsın ve o ailenin üzerine baskı kurarsın. Hangi ahlaktan yararlanıyorsun, hangi din, hangi iman, hangi kanun, hangi anayasa. Dün parti sözcümüz, ‘faşist diktatör’ deyince beyefendi çok alınmış. Bir belediye başkanı bırakın, onun ailesiyle uğraşmak bizatihi zaten faşist diktatörlüğün gereğidir. Devlet mafya yöntemiyle yönetilmeye başlandı. Racon kesiyor, kimin raconunu kesiyorsun? Bu yöntem kimin yöntemidir, aileyi tehdit etmek, mafyanın yöntemidir. Mafya yöntemine başvuracaksan o koltuktan ayrılacaksın, sen o koltuğu hak etmiyorsun.

‘Diplomanı bir göster’

Kılıçdaroğlu, demokrasinin namusunu korumak amacıyla yerel seçimler için 17 ay beklemeyip, erken yerel seçim yapma çağrısında bulunduğunu, “hodri meydan” dediğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, Ak Parti’nin Genel Başkanı sana açıkça milletin önünde hodri meydan diyorum” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın, “Ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oldu. Önce sen namus kavramını öğren de meydana çık” dediğine işaret eden Kılıçdaroğlu, “Sevgili Erdoğan, tarafsız davranacağım diye namusun ve şerefin üzerine TBMM çatısı altında yemin ettin. Ben sana 50 kez sordum, sen namus ve şereften ne anlıyorsun diye. Ben sana cevap vereyim, önce şu diplomanı bir göster” dedi.

Tezcan yeni planın parçası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla re’sen soruşturma başlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin, FETÖ tarafından, “diktatör devrildi” algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiğinde tereddüt bulunmadığı kaydedilen dilekçede, “Tezcan’ın açıklamalarını, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olası yeni planlamaların bir parçası olarak değerlendirmek yerinde olacaktır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Tezcan’ın ifadelerinin Yenikapı ruhunun ihlalı olduğu savunuldu.

‘Hakaret değil siyasi tanımlama’

CHP Sözcüsü Tezcan, hakkında soruşturma açılması üzerine şunları söyledi: Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar, bizim korktuğumuz bir şey yok. Biz gerçeği, olanı söyledik. Siyasetçi ya demokrat olacak ya demokrasiye karşı olacak. Bu bir siyasi kavramdır, hakaret yoktur. ‘Faşist diktatör’ sözü siyasi bir tanımlamadır.

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Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip ErdoğanAK Parti
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