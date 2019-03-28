Kılıçdaroğlu, resmi hesabından paylaşıp "Fotomontaj" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Adana'yı kazanacağız." notuyla bir tweetin fotomontaj olduğunu dair fotoğraf paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendi hesabından paylaştığı iddia edilen "Adana mitingimiz iptal olmuştur." diye başlayan tweeti yalanladı.

"FOTOMONTAJ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Adana'yı kazanacağız. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak!" notuyla şu fotoğrafı paylaştı: