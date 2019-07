Kılıçdaroğlu: Onlar yargılanmadıkça, 251 şehidin kanı yerde kalır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 15 Temmuz darbe girişimi kimden gelirse gelsin her zaman her yerde her ortamda darbecilere ve darbe girişimlerine karşı çıkacağız. Bugüne kadar Türkiye'de eğer demokrasi toparlanamamışsa bunun nedeni darbelerdir. Türkiye'nin demokratik güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Her vatandaşın bu benim anayasamdır diyeceği bir anayasaya ihtiyacımız var. Darbe dönemlerinde yapılan anayasalar topluma büyük acılar çektirmiştir.

''251 ŞEHİDİN KANI YERDEDİR''

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesine ihtiyacımız var. 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım.

''İKİ ÖNEMLİ AKTÖR KOMİSYONA GELMEDİ''

İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu'na gelmemiştir. Birisi MİT Müsteşarı'dır diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı'dır. Soru şu; Neden bu iki önemli aktör TBMM Araştırma Komisyonu'na gönderilmemiştir? Neden engel olunmuştur? Eğer darbe girişiminde bulunanlara hukukun önünde hesap sorulmadıkça 251 şehidimizin kanı yerde kalır. Aydınlanması lazım.

''20 TEMMUZ'DA SİVİL DARBE GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ''

20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleştirildi OHAL ilan edildi. 'Biz KHK'larla devleti yöneteceğiz.' Onların ifadelerine göre at izi it izine karıştı. Binlerce masum insan hapishanelere tıkıldı.