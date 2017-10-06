Kılıçdaroğlu oğlunun yemin törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'a gelerek oğlunun yemin törenine katıldı.
OĞLUNUN YEMİN TÖRENİNE KATILDI
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğl, askerlik görevini Sivas'ta 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yapmakta olan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun bugün düzenlenen yemin törenine katıldı.
EŞİ VE KIZLARI DA YANINDAYDI
Kılıçdaroğlu törene eşi, kızları ve oğlu Kerem'in nişanlısı ile birlikte katıldı.
İşte yemin töreninden kareler:
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