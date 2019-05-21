Kılıçdaroğlu'nun "istihdam fazlası personel" iddiasına TRT'den açıklama

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ifade ettiği "istihdam fazlası personel" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kılıçdaroğlu, TRT'yi hedef alarak "İhtiyaç fazlası personel var diyorlar. 169 kişinin bu şekilde TRT'den uzaklaştırılması hedefleniyor" demişti.

TRT Genel Müdürlüğü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "istihdam fazlası personel iddialarına" ilişkin açıklama yaptı. TRT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İŞLERİNDEN EDİLMEMİŞ VE SÜRÜLMEMİŞLERDİR"

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT Haber'de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili personel hak kaybına uğramamış, iddia edildiği gibi işlerinden edilmemiş ve sürülmemişlerdir."

"EMEKLİLİK TEŞVİKİNDEN FAYDALANMAYAN ÇALIŞANLAR ARASINDAN BELİRLENDİ"

"Kamu kurumlarında çalışanların, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan istihdam fazlası personel (İFP), TRT'de 2018 yılı Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlenmiştir."

"Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26'sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT'de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir. Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır."

"DİĞER KURUMLARIN İHTİYAÇLARINI GÖZETEREK GÖREVLENDİRMEKTE"

"Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir. Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT'de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi."

"1 Mayıs 1964'te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 55 yıldır ülkemize hizmet etmektedir. Bugün TRT dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT; ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken izlenme raporlarına göre Türkiye'de en çok izlenen kanalları bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye'nin gücünü, sesini ve değerlerini tüm dünyaya yansıtmaktadır."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasal iktidarın kendi militanı haline gelen bir TRT'yle karşı karşıyayız. İhtiyaç fazlası personel var diyorlar. 169 kişinin bu şekilde TRT'den uzaklaştırılması hedefleniyor. Bir taraftan Anadolu Ajansı aracılığıyla TRT'ye personel alınıyor. Gönderdiğinden daha fazlasını alıyorlar. Kimleri gönderiyorlar? Ödüllü ses ve saz sanatçıları var. Muhabirler, müfettişler, kameramanlar, spikerler var. Neden gönderiyorlar? TRT havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor. TRT'nin iki istasyonundan a Haber'e yani Sabah'a yani o gruba ayrıcalık sağlandı. Peki, bir protokol yapılmış mı? Hayır. Hangi gerekçeyle yapılmıyor? 169 kişiyi gönderirseniz bunların hiçbiri ortaya çıkmaz. Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğin kadar havuz medyasına çalış kardeşim, havuz medyasının ne televizyonları izleniyor, ne de gazeteleri okunuyor." demişti.