Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 10 yıl 6 ay hapis

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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