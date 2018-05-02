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Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a götürdüğü teklif

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören Deniz Baykal'ı ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Baykal'a milletvekilliği teklifi de yaptığı ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a götürdüğü teklif

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören Deniz Baykal'ı ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Baykal'a milletvekilliği teklifi de yaptığı ileri sürüldü.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:51
Kılıçdaroğlu'nun Baykal'a götürdüğü teklif
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. CHP lideri, ziyarette Baykal'a milletvekili adaylığı teklif etti.

"Birlikte çalışmaya devam edelim"

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmede Deniz Baykal'a, birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti.

NTV'de yer alan haber göre; Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve CHP lideri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

İki ismin görüşmede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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24 HaziranCHP Lideri KılıçdaroğluDeniz BaykalV
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