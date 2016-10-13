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Kılıçdaroğlu'nun 6 koruma polisi FETÖ'cü çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evini koruyan polislerden 6'sı FETÖ'cü çıktı

Kılıçdaroğlu'nun 6 koruma polisi FETÖ'cü çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evini koruyan polislerden 6'sı FETÖ'cü çıktı

13 Ekim 2016 Perşembe 09:50
Kılıçdaroğlu'nun 6 koruma polisi FETÖ'cü çıktı
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SÖZCÜ Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi kadrosunda bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun evinde görev yapan yapan 2 polis 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ise 3 Ekim'de açığa aldığı 12 bin 801 polis arasında Kılıçdaroğlu'nun evinde nöbet tutan 4 polis memuru da yer aldı.  
Devlette üst düzey görevlerde bulunan kişilerin evlerinde Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görevli polisler nöbet tutuyor.  
YAKIN KORUMA TEMİZ 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan yakın koruma ekibinde ise FETÖ bağlantılı personel çıkmadı. 21 polisle ilgili araştırma olumlu sonuçlandı. 
 
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Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluFetöCHPKemal KılıçdaroğluAnkaraÇukurambar
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