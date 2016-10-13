Kılıçdaroğlu'nun 6 koruma polisi FETÖ'cü çıktı

Devlette üst düzey görevlerde bulunan kişilerin evlerinde Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi'nde görevli polisler nöbet tutuyor.
YAKIN KORUMA TEMİZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun güvenliğini sağlayan yakın koruma ekibinde ise FETÖ bağlantılı personel çıkmadı. 21 polisle ilgili araştırma olumlu sonuçlandı.
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