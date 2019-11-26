Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin "CHP içinde çete var" sözlerine tepki

CHP'li Muharrem İnce'nin, CHP yönetiminde "Çete" olduğuna ilişkin iddialarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, sıradan birparti değil, KuvayıMilliye kadrolarının kurduğu bir partidir. CHP'de çete aramak bir gaflettir, bühtandır (karalamak, kara çalmak). Eğer çete aranacaksa saraya ve çevresine bakılabilir" dedi.Sözcü'den Saygı Öztürk 'ün haberine göre, "Bütün CHP'lilere açık ve net çağrımdır" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DİKKATLİ OLUN"

CHP, yeni bir süreci başlatmıştır. Bu süreç iktidara yürüyüş sürecidir. Partimiz, toplumun her kesimini kucaklamaktadır. CHP sorunların çözümünde umut olan tek parti olarak öne çıkmıştır. CHP'nin bu başarısını, bu yürüyüşünü içine sindiremeyen saray ve çevresi, devletin bazı bürokratik güçlerini de yanlarına alarak CHP'ye karşı kumpas kurmaktadırlar. Bu konuda bütün CHP'lilerin dikkatli olması lazım. "GİTTİ-GİTMEDİ" Bunu aylardır ifade ediyorum. "Sarayagitti-gitmedi" tartışması da bu kumpaslardan birisidir. Son örneği, bu kumpastır, özetle. Ancak biz, inandığımız yolda bütün kumpasları aşarak yürümeye devam edeceğiz. Bu kumpasların tamamını birlik, beraberlik ve bütünlük içinde boşa çıkaracağız. Bu noktada partinin bütünlüğü, birlik ve beraberliği çok önemlidir. Bütün CHP'liler bu konuda gerçekten de kıvançla ifade etmek isterim ki son derece değerli bir birlik ve bütünlük örneği sergilemişlerdir, sergiliyor.

"LÜKSÜMÜZ YOK"

Hiç kimsenin sarayın tuzağına düşme lüksü yoktur. Bizim derdimiz işsize iş bulmaktır. Çiftçinin kazanmasını, esnafın siftah yapmasını sağlamaktır. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen var. Bunların sorunlarına çözüm üretmektir. Sanayici önünü göremiyor.Bizim hedefimiz sanayicimizin önünü görmesini sağlayacak planlı- programlı bir ekonomiyi yaratmaktır. Vaadimiz budur." Kılıçdaroğlu, partisine yönelik kumpasın içinde medya ve siyaset dünyasından isimler olduğunu öne sürdü, ancak bunların kimler olduğunu açıklamadı.Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin TBMM grup toplantısında da, İnce'ye cevap vereceği öğrenildi. İnce ile neden görüşmediği konusuna ise girmeyeceği iddia edildi.