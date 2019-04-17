Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla ilgili, "Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi
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SEÇİMDEN 17 gün sonra mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, “Huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum” dedi.

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