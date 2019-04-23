Kılıçdaroğlu'ndan "Giderken haber vermemiz gerek" diyen Erdoğan'a yanıt

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop başkanlığında TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Oturumda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya değinerek, "Şehit cezazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de 'gidişim rahatsız eder mi diye?' soruyorum. Burada bir gaz sıkışması var. Bunları istismara dönüştürmemize gerek yok." dedi.

"HERKESLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Erdoğan'ın bu dözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit cenazesine giderken herkesle görüşüldü. Aileyle, muhtarla görüşüldü. Daha kiminle görüşülsün arkadaşlar?" diye konuştu.