Kılıçdaroğlu'ndan Enflasyonla Topyekün Mücadele açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Enflasyonla Topyekün Mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada "Mutfakta yangın var. Sönmüyor. Çünkü devleti yönetmesini bilmiyorlar. Satarak, borçlanarak idare ettiler, deniz bitti. Türkiye yönetilemiyor, Türkiye savruluyor" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

YÜZDE 10 İNDİRİM

Fiyatlarda yüzde 10 indirime gidilmesinin başarılı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, fiyatların denetlenmesine ilişkin çalışmanın da başarılı olmadığını ifade etti.

HÜKÜMETİN SEBZEYE VE MEYVEYE MÜDAHELESİ

Hükümetin, toptancıları halcileri ve tüccaları suçladığını söyleyen CHP lideri, İçişleri Bakanlığının valilere gönderdiği 'fiyat artışlarını denetleyin' genelgesinin sonuç vermediğini vurguladı.

TL'NİN DEĞER KAYBETMESİ

Kılıçdaroğlu, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin engellenmediğini ve enflasyon rakamını açıklayan bürokratların görevden alındığını söyledi.