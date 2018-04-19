Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt!

Son Dakika! CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız" sorusuna "Ben değil, partim karar verir." diyerek yanıt verdi

Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt!

Son Dakika! CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız" sorusuna "Ben değil, partim karar verir." diyerek yanıt verdi

19 Nisan 2018 Perşembe 15:56
Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt!
banner404

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran olarak belirlenen erken seçim gündemiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Aday olacak mısınız" sorusunu "Ben değil, partim karar verir." diyerek yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"HEPİMİZ HAZİRAN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Haziran'da seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel ve aydınlık bir ay. Karanlığın az aydınlığın fazla olduğu bir ay. Kirazların bol olduğu bir aydır. Haziran iyilerin galip geldiği kötülerin yenildiği bir aydır. Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz.

"BENİM ADAYLIĞIMI YETKİLİ ORGANLARIMIZ BELİRLER"

Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Demokrasiyi getireceğiz. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Benim adaylığıma gelince. Bunu ben değil PM ve yetkili organlarımız belirler.

"PM'Yİ TOPLAYIP ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Önümüzdeki günlerde PM'yi toplayacağız. Adayımızı böylece belirleyeceğiz. Diğer parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız. Kim demokrasiden yana, tek adam rejimine karşıysa herkesi haziran ayında bekliyoruz."

"İTTİFAK YAPACAK MISINIZ" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" diye konuştu.

TEZCAN "CHP İÇİNDE EN BÜYÜK ADAY KILIÇDAROĞLU'DUR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur" demişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Farm'ın kasası da yakalandı!
Anadolu Farm'ın kasası da yakalandı!
AK Parti önerisi kabul edildi, erken seçim teklifi Meclis'te
AK Parti önerisi kabul edildi, erken seçim teklifi Meclis'te
HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü!
HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim