Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran olarak belirlenen erken seçim gündemiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Aday olacak mısınız" sorusunu "Ben değil, partim karar verir." diyerek yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"HEPİMİZ HAZİRAN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Haziran'da seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel ve aydınlık bir ay. Karanlığın az aydınlığın fazla olduğu bir ay. Kirazların bol olduğu bir aydır. Haziran iyilerin galip geldiği kötülerin yenildiği bir aydır. Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini biliyoruz.

"BENİM ADAYLIĞIMI YETKİLİ ORGANLARIMIZ BELİRLER"

Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Demokrasiyi getireceğiz. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Benim adaylığıma gelince. Bunu ben değil PM ve yetkili organlarımız belirler.

"PM'Yİ TOPLAYIP ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Önümüzdeki günlerde PM'yi toplayacağız. Adayımızı böylece belirleyeceğiz. Diğer parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız. Kim demokrasiden yana, tek adam rejimine karşıysa herkesi haziran ayında bekliyoruz."

"İTTİFAK YAPACAK MISINIZ" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" diye konuştu.

TEZCAN "CHP İÇİNDE EN BÜYÜK ADAY KILIÇDAROĞLU'DUR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur" demişti.