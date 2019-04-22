Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası Gül'den sert tepki!

11. CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'de şehit olan er Yener Kırıkçı'nın memleketi Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı linç girişimine ilişkin bir açıklama yaptı.

"UMARIM ARTIK FARK EDİLİR"

Twitter hesabından saldırıya yönelik tepki gösteren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık farkedilir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında, sisli havayı fırsat bilen PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Şehit acısı Ankara, Kırıkkale, Giresun ve Iğdır'a düştü. Bugün Ankara şehidi piyade er Yener Kırıkcı için memleketinde cenaze töreni düzenledi. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada saldırıya uğradı. Cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilen ve fiziki saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu korumaları tarafından çevredeki güvenli bir eve götürdü. Yaklaşık 2 saat sonra zırhlı araç ile bölgeden uzaklaştırılan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.