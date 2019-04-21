Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

DURUMU İYİ

Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Kılıçdaroğlu, polis kontrolünde evde tutuluyor.

CHP liderinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

CHP'Lİ GÖK: ARBEDEDE HEPİMİZ BİR YERE SAVRULDUK

CHP'li Levent Gök, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğukkanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NU YUMRUKLAYAN ŞAHIS;

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 15:59