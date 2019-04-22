Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıda bir kadının eline aldığı kaya parçasını Kılıçdaroğlu'nun aracına fırlattığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü, ardından bu evden zırhlı araçla çıkarılan CHP Lideri, Genel Merkez'e geçti. Bugün olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. 

ELİNDEKİ KAYA PARÇASIYLA ARACA SALDIRIYOR

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun aracı bir grup tarafından taşlanıyor. Bu esnada bir kadın eline aldığı büyük bir taş ile araca defalarca saldırıyor.

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