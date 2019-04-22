Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün tutuklandı

Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Osman Sarıgün tutuklandı.

Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün tutuklandı
banner404

DÜN Ankara Çubuk'ta gerçekleşen cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken görüntüleri olan ve Eskişehir Sivrihisar'da gözaltına alınan Sarıgün, Çubuk Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, AK Parti üyesi olduğu öğrenilen Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkine karar verildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da korkutan olay! Ağaçtan düşerek...
Alanya'da korkutan olay! Ağaçtan düşerek...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479