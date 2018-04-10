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Kılıçdaroğlu'na öfke kustu: Mekapları giyip PKK tünellerine git!

MHP Lideri Bahçeli, Hatay'a giden sanatçıları eleştiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Mekapları ayağına giyip PKK/YPG tünellerinde soluğu alabilir." dedi

Kılıçdaroğlu'na öfke kustu: Mekapları giyip PKK tünellerine git!

MHP Lideri Bahçeli, Hatay'a giden sanatçıları eleştiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Mekapları ayağına giyip PKK/YPG tünellerinde soluğu alabilir." dedi

10 Nisan 2018 Salı 11:59
Kılıçdaroğlu'na öfke kustu: Mekapları giyip PKK tünellerine git!
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasının o kısmı:

"CUMHUR İTTİFAKININ ZAYIFLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz. 2019 Mart seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir üslup kullanacağız. Asıl hedeften şaşmayacağız. AK Parti ile son derece seviyeli anlaşma ve uzlaşmaya dayalı tavrı sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz. Sığ çıkar hesaplarla hareket etmeyeceğiz. Denizi geçmek isterken derede boğulmayacağız. Pusuya yatıp Cumhur ittifakının çatlamasını bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. CHP'liler PYD'yi selamlasın biz önümüze bakacağız. CHP durmasın arka kapılarda, İP'le görüşsün, HDP ile buluşsun.

"KILIÇDAROĞLU MEKAPLARINI GİYİP PKK TÜNELLERİNDE SOLUĞU ALABİLİR"

Biz Zeytin Dalı hareketinin mirası ile sevinirken, CHP sanatçılarla uğraşmaya girişmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Bu son çıkışta sakat bir dünya görüşü sırıtmaktadır. Ana muhalefetin başındaki zat tavrını ve tarzını çirkin ve çirkefleştirmektedir. HDP'yi destekleyen sanatçıların dışındakiler CHP tarafından sanatçı sayılmıyor. Yazıklar olsun. CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem haline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bir haber garabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuriyet düşmanlarının ini haline gelmiştir. Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükme seve seve ya da istemeye istemeye kabul etsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bir halt olmaz."

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