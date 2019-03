Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: İspatla, her şeyi bırakayım

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim kapsamında Sakarya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Erdoğan, tank palet fabrikasının Katarlılara satıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na "Sattılar diyor. Satılan bir şey varsa sensin. Varsa böyle bir şey ispatla ben her şeyi bırakmaya varım." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KÜRDİSTAN VAR DEFOL ORAYA GİT"

"Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor. Milletimizle birlik olduk bu hesabı yapanların ellerini böğründe bıraktık. Bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı bunlara bırakmayacak. Gözlerini öyle karartmış durumdalar ki iradelerinin terör örgütünün emrindeki partiye teslim etmiş durumdalar. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Biz hep birlikte biriz beraberiz, kardeşiz. Bizi bölemeyecekler."

MUHALEFETE YÜKLENDİ

"CHP'nin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Senin bu ülkedeki tüm etnik unsurlara saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki... Belli bölgelerde birinci partiyiz. Kürt kardeşlerimizin de oyunu alıyoruz. Bunlar bu ülkede etnik yapı oluşturmak istiyorlar. Bu anlayışa fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Sen zaten Kürt de değilsin. CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. İYİ Parti'ye ümit bağlayanlara sesleniyorum. Saadetle birlikte olanlara sesleniyorum. Kırgınlığını sandığa yansıtma düşüncesi olan herkese sesleniyorum. Gelin bu karanlık oyunu birlikte bozalım."

TANK PALET FABRİKASI İDDİALARI

"Bir şeye geliyorum. Kardeşlerim... Bu Bay Kemal var ya bu çok garip bir insan. Arifiye'de ana bakım fabrikası fırtına obüsü poyraz mühimmat aracı çeşitli paletli araçlar dürbünler üreten önemli bir tesistir.Savunma sanayimizdeki önemli bir yeri olan bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir. "

"Bunları sadece kamu hizmetleriyle gerçekleştirmeye kalktığımızda en az 50 milyon dolar gerekiyor. Biz çok daha farklı adım attık. gereken yatırımları yapmak modernizasyonu gerçekleştirmek üzere BMC'nin yüzde 50-50 Katar ile orada ortaklığımız var, Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye yani Katar Türk iş birliği olan yere kiraladık."

"İSPATLA BEN HER ŞEYİ BIRAKMAYA VARIM"

"Bay Kemal ne diyor? "Sattılar" diyor. Satılan bir şey varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun? Burada kesinlikle bir mülkiyet devir söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla ben her şeyi bırakmaya varım. Ama sen siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değilsin. Sabah yalan, akşam yalan. Bu fabrikanın arazisi taşınmazları her şeyi devlete ait olacak kalacak. Sadece işletmesi özel şirkette olacak. İşçiler de hiç hak kaybına uğramadan çalışmaya devam edecek."