Kılıçdaroğlu'na "Man Adası iddiaları" nedeniyle 130 bin lira tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davası karara bağlandı

Kılıçdaroğlu'na "Man Adası iddiaları" nedeniyle 130 bin lira tazminat cezası
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ANADOLU 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan katıldı.

Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatının celse  arasında reddihakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, davalı tarafın  reddihakim talebinin reddini isterken, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlayan  bu taleplerinin devam ettiğini söyledi.

Hakim Kılıç, davalı tarafın bu talebini reddetti.
Son sözü sorulan davalı avukatı Çağlayan, "Bundan sonraki davalarda,  davacı taraf Cumhurbaşkanı olduğu zaman, dava dilekçesi ile beraber davanın  kabulüne karar verilsin. Zira ne kadar duruşma yapılsa ve yargılama yapılsa da  davalı tarafın delilleri toplanmadığı gibi talepleri de kanuna ve hukuka aykırı  olarak önceden belirlenmiş gerekçelerle geri çevrilmektedir. Dosyada karar  kurulma aşamasında bulunmamız ile bulunmamamız arasında bir fark olmadığından biz  duruşmayı bu noktada terk ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine Hakim Kılıç, "Siz de mi cübbe çıkartacaksınız. Yapmayın.  Mesleğimiz çok kutsal." dedi.
"Her duruşma siyaset meydanına çevriliyor burası"
Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Her duruşma  siyaset meydanına çevriliyor burası. Baskı altına alıyorsunuz mahkemeyi. Sayın  mahkemeniz maddi gerçekleri araştırmakla yükümlüdür. Usul konusunda takdir  mahkemenindir. Karşı tarafın mahkemeyi karalama ve baskı altına alıp farklı  yönlere çekmesi tarafımızca kabul edilebilir bir durum değildir. Davalı taraf,  elinde salladığı belgeleri sadece mahkemeye gelip sunamamıştır. Yurt dışına para  transferi olduğuna dair bir belgenin varlığı ve para transferi ispatlanamamıştır.  Davayı kaybedeceklerini anladıkları için bu yönde de emsal kararlar olmasına  rağmen usulsüz beyanlarını kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.
Tekrar söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlayan, "Mahkemeyi baskı  altına almak bir yana tek talebimiz delillerimizin toplanmasıdır. Bu  toplanmamıştır. Belgeleri mahkemeye getirip sunma imkanımız bulunmamaktadır. Zira  bu belgeler savcılıktadır. Savcılık da bu belgelerin gerçek olduğunu kabul  etmiştir." iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ise Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığının söz konusu iddialara ilişkin tüm delilleri topladığını  belirterek, "Cumhuriyet savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir ve  bu kararın hiçbir yerinde 'Man Adası belgeleri gerçektir.' ibaresi yoktur. Durum  karşı tarafın uydurmasıdır." dedi.

Bu sırada davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlayan, duruşma salonunu  terk etti.
Kılıçdaroğlu, 3 davanın tazminat bedelini icra dairesine yatırmıştı
Davayı karara bağlayan mahkeme, 130 bin lira manevi tazminatın 13  Şubat tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı  Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödenmesine karar verdi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları  nedeniyle İstanbul'da açılan 3 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği  toplam manevi tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lirayı, İstanbul 3. İcra  Dairesi'ne yatırmıştı.

Dava dilekçesinden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından  İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 21 Kasım 2017'deki grup toplantısında  birtakım belgeler açıklayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar para transferi yapıldığını iddia  ettiği belirtilmişti.

Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de de "yurt dışına  milyonlarca dolar para aktarıldığını ispat ediyorum" şeklinde elinde salladığı  ancak göstermediği, basına da dağıtmadığı, ne olduğu belli olmayan kağıtlar ile  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğu  kaydedilmişti.

Davalı Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat 2018 tarihindeki partisinin grup  toplantısında yaptığı konuşmada ise ısrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı ve gerçek dışı ithamlar isnat ederek,  iftiralarına ve ağır hakaretlerine devam ettiği bilgisi verilen dilekçede,  Kılıçdaroğlu'nun söz konusu konuşmalarına yer verilmişti.

Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin davacı  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği  vurgulanarak, 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

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