Kılıçdaroğlu'na ağır sözler söyleyip CHP'den istifa etti!

BEŞİKTAŞ eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den istifa etti. Hazinedar, 4 Ocak 2018'de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

"CHP YÖNETİMİNİN TUTUMUNU KINIYORUM"

Hazinedar dilekçesinde, ''CHP yönetiminin, şahsıma parti içinden yapılan kumpasa karşı; başta Parti Genel Başkanı'nın bilgisi olmasına ve buna dair gereğini yapacağına ilişkin söz, tavır ve taahütlerine rağmen, bırakınız siyasi etiği, hak, hukuk, adalet duygusuna ve her türlü dürüstlük kuralına aykırı tutumunu kınıyorum.

"SORUNLU SİYASET ANLAYIŞINA KARŞI YILLARCA MÜCADELE ETTİM"

CHP'nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim. Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013'te davet üzerine CHP'ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti'' dedi.

Hazinedar'ın istifa dilekçesi: