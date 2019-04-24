Kılıçdaroğlu: Linç girişimi affedilecek bir olay değil ama sağduyumuzu korumak zorundayız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde yaşanan saldırıyla ilgili, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız" diye konuştu. Cenazede kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Sarıgün'ün serbest bırakıldıktan sonra elleri öpülerek karşılanması tepkilere neden olmuştu.