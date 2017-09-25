Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'taki referandumu değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumla ilgili, "Önümüzdeki günlerde yapılması gereken iki önemli şey var. Bunlardan birincisi Türkiye'de hükümetin ortak ses çıkarması. Üzülerek ifade edeyim farklı sesler çıkıyor ve bu Türkiye'nin itibarına zarar veriyor. İkinci önemli atılması gereken adım, süratle Irak merkezi yönetimi ile Türkiye ve İran'ın bir araya gelmesi ve bu soruna ortak çözüm üretmeleri gerekir. Eğer ortak çözüm üretilebilirse Türkiye bu konuda önemli mesafe alabilir" değerlendirmesinde bulundu.
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