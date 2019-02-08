Kılıçdaroğlu, İnce'nin gönlünü aldı! Yetki alıp dünürünü aday gösterdi

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için aralarında İzmir, Ankara ve İstanbul'un ilçelerinde bulunduğu 16 adayın ismi daha açıklandı. Parti Meclisi'nin (PM) son toplantısında kalan adayları belirlemek için yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce PM onayından geçemeyen tartışmalı isimleri yetkisini kullanarak aday yaptı.

CHP SİLİVRİ'DE İNCE'NİN DÜNÜRÜ İLE DEVAM DEDİ

28 Ocak'ta yapılan PM toplantısında onay alamayan Silivri Belediye Başkanı ve Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar, yeniden aday gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun yetki kullanarak Işıklar'ı aday göstermesi, İstanbul'dan aday olmak isteyen Muharrem İnce'nin 'gönlünü aldı' olarak yorumlandı.

MALTEPE'DE MEVCUT BAŞKAN ALİ KILIÇ ADAY OLDU

CHP'nin Maltepe Belediye Başkan adayı mevcut başkan Ali Kılıç oldu. Hakkındaki iddialardan dolayı aday olması istenmeyen Kılıç, MYK'da çok sert tartışmaların, hatta restleşmelerin yaşanmasına sebep olmuştu. Ali Kılıç hakkındaki dosyanın Hamzaçebi tarafından düzenlendiği öğrenildi.

KARAR SONRASI MALTEPE'DEN TOPLU İSTİFA GELDİ

Kılıçdaroğlu Kılıç'ın adının açıklayınca CHP Maltepe'de İlçe Başkanı Engin Özkan ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ise topluca istifa etti. Böylelikle bir süredir CHP'de devam eden istifa kervanına Maltepe de katılmış oldu.