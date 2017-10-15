Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
banner468

Kılıçdaroğlu, Helin'in ailesini aradı! Acılı baba, tek bir şey istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in babasını aradı. Baba, Kılıçdaroğlu'ndan tek bir istekte bulundu: Bu cinayetin peşini bırakmayın

Kılıçdaroğlu, Helin'in ailesini aradı! Acılı baba, tek bir şey istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in babasını aradı. Baba, Kılıçdaroğlu'ndan tek bir istekte bulundu: Bu cinayetin peşini bırakmayın

15 Ekim 2017 Pazar 16:17
Kılıçdaroğlu, Helin'in ailesini aradı! Acılı baba, tek bir şey istedi
banner404

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu,  Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in babası Nihat  Palandöken'i aradı.

"BU CİNAYETİN PEŞİNİ BIRAKMAYIN"

Aileye başsağlığı dileyen  Kılıçdaroğlu "Acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz" dedi. Baba Nihat  Palandöken'in  Kılıçdaroğlu'na "Bu cinayetin peşini bırakmayın, sizden rica ediyorum üstüne gidin. Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın" dediği,  Kılıçdaroğlu'nun ise "Konunun takipçisiyiz" karşılığını verdiği öğrenildi.

CHP'Lİ TEKİN VE YARKADAŞ DA ACILARINI PAYLAŞTI

Öte yandan  CHP  İstanbul Milletvekilleri  Gürsel Tekin ile  Barış Yarkadaş da ailenin evine giderek acılarını paylaştı.

PLOTANİK AŞIK, HELİN'İ KATLETMİŞTİ

Sosyal medya hesabında 'Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan lise öğrencisi Helin  Palandöken'i (17) pompalı tüfekli öldüren, 2 arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin (21) dün çelik yelekle götürüldüğü mahkemece, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı. Helin'i katleden caninin olay günü teslim aldığı tüfeğin, yurtdışından internet üzerinden sipariş verilerek getirildiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi "Bize gelip istediği tüfeği söyledi. Bizde bulunmadığını ve internet üzerinden siparişle getirebileceğimizi söyledik. Kabul edince internet üzerinden tüfeği getirdik" dedi. Benzer tüfeklerin internetten 9 takside kadar satın alınabildiği belirtiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Helin'i katlettiği tüfeği, internetten 1.800 TL'ye almış ve ruhsatsız!
Helin'i katlettiği tüfeği, internetten 1.800 TL'ye almış ve ruhsatsız!
Helin'in cenazesinde olay çıktı, havaya ateş açıldı
Helin'in cenazesinde olay çıktı, havaya ateş açıldı
Liseli Helin'in katili kendini böyle savundu! İşte ilk ifadesi
Liseli Helin'in katili kendini böyle savundu! İşte ilk ifadesi
Helin Palandöken'in cenazesinde silah sesleri
Helin Palandöken'in cenazesinde silah sesleri
Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!
Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluCHP Parti MeclisiBarış YarkadaşGürsel Tekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıbyan mektebine giden çocuklardan şoke eden sözler
Sıbyan mektebine giden çocuklardan şoke eden sözler
Erdoğan'a sesini duyurmak için ağaca çıkmıştı, sonunda muradına erdi
Erdoğan'a sesini duyurmak için ağaca çıkmıştı, sonunda muradına erdi
ABD'ye kaçan Hakan Şükür, köfteci açtı
ABD'ye kaçan Hakan Şükür, köfteci açtı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim