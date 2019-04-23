Kılıçdaroğlu: Evin babası Mansur Bey'e, annesi AK Parti'ye oy vermiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün makamında kendisini takip eden gazetecilerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Saldırı sırasında güvenlik önlemi alması gereken Emniyet Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanı ve bakanların orada olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Herkes oradaydı. Yine sağduyuyla dikkatli bir süreç izleyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye farklı bir sürecin içine sokulmak isteniyor. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Bunu görüyorum. Geçmişte bu tür olayların sonunda Türkiye’nin nereye getirildiğini üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sığındığı evden çıkarılırken kamuflaj giymesi yönündeki teklifleri reddettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olay sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu, “Özel bir tartışma yaratmak istemiyorum. O konum ile atmosferin getirdiği bir dil miydi? Bilemiyorum. Hulusi Akar Bey’e sormak lazım. Ama ortada bir gerçek var: Linç edilmek istenen bir siyasal partinin genel başkanı var. Bu olay, siyasal iktidarın kadrolarının bulunduğu bir ortamda gerçekleşiyor ve biz 1.5 saat bir evde kalıyoruz. Neden hiçbir önlem alınmıyor” diye konuştu.

'ANNE TELAŞLIYDI'

Kılıçdaroğlu, sığındığı evin sakinleriyle ilgili de konuştu. "Eve girdiğimde sandalye getirdiler, oturduk" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Anne biraz telaşlıydı. 'Acaba evimiz yakılır mı?' diye. Baba geliri düşük olan, bu evi zor bela yaptırmış, onun da bir endişesi vardı. Baba Mansur Bey'e oy vermiş, eşi AK Parti'ye oy vermiş. Aile içinde bir denge de var. Küçük çocukları var Muhammed, sağ olsun su getirdi, geldi sarıldı. Üç aylık bir çocukları da vardı."