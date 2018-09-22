Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ekonomiyi böyle sordu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sorular yöneltti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ekonomi konusunda sorular yöneltti. Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda Erdoğan'dan sıraladığı 9 soruya yanıt vermesini istedi.
CHP liderinin "Memleketi bu hale getirdin, bunun sorumluluğunu da dış güçlere yüklüyorsun! Şimdi 81 milyon vatandaşım adına, senden şu sorulara yanıt vermeni bekliyorum…" mesajıyla paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 09:58
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