Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 95 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yarı davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 95 bin TL tazminat ödeyecek
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 11:38
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