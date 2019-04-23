Kılıçdaroğlu, cenazede kendisine saldıranlar için harekete geçti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisine saldıran şüphelilerden avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

CHP, SALDIRI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili araştırma önergesini Meclis'e vermişti.

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Şehit Cenazesinde Kendisine Saldıranlardan, Avukatı Aracılığı ile Şikayetçi Oldu

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Koruma ekibi ve güvenlik güçleri tarafından mahalledeki Rahim Doruk'un evine götürülen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sonra bu evden çıkarılıp, bindirildiği zırhlı araçla bölgeden götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin, mahallede oturan Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili 5 kişinin daha kimliği belirlenerek, gözaltına alındı.