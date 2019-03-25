"Kılıçdaroğlu asılsın" diyen muhabir için karar verildi!

ULUCANLAR Cezaevi önünden yaptığı yayın sırasında darağacını göstererek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesi gerektiğini ifade eden Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, kanal yönetimi tarafından işten çıkartıldı. NE OLMUŞTU? Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen geçtiğimiz hafta Ulucanlar Cezaevinde yanındaki idam sehpasını göstererek "PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum" demişti.

İŞTEN KOVULDU

Bu açıklamalardan sonra RTÜK yayınla ilgili inceleme başlatmış, Özmen hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Akit TV, Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'i işten çıkardı.