Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip Edebileceksiniz!
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı:...
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Doktordan hacamat uyarısı
Doktordan hacamat uyarısı

Kıbrıslı bakanın adıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tele dolandırıcıların kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını duyurdu

Kıbrıslı bakanın adıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tele dolandırıcıların kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını duyurdu

31 Mart 2018 Cumartesi 20:19
Kıbrıslı bakanın adıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar
banner404

BAKAN Özersay, Facebook hesabından tele dolandırıcıların, kendi adına kuyumcudan para talep etiklerini, kuyumcunun dikkati sonucu dolandırıcılığın gerçekleşmediğini açıkladı. Açıklamada, "Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız, o nedenle bu uyarıyı yazma ihtiyacı hissettim. Bugün İstanbul'dan bir şahıs Kıbrıs'taki bir kuyumcuyu arayarak "merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbul'da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlıktan nakit olarak alın" diyor!! Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor. İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş konuyu polise aktarıp şikayetçi olacak. Süreç başladı. Buradan olabildiğince çok kişiye ulaşmak için yazıyorum. Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye itibar etmeyiniz" denildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KKTCKKTC Başbakan YardımcısıKudret ÖzersayTele Dolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçesinden fındık çalan öğrencisinin parmaklarını kesti
Bahçesinden fındık çalan öğrencisinin parmaklarını kesti
Hamam ve saunalara fuhuş baskını
Hamam ve saunalara fuhuş baskını
O uygulamaları yükleyenlere bir uyarı daha: Derhal durdurun…
O uygulamaları yükleyenlere bir uyarı daha: Derhal durdurun…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim