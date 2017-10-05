Kıbrıs için Monaco modeli seçeneği!

KIBRIS'TAKİ çözüm görüşmelerininin başarısızlığa uğramasının ardından Washington’da temaslarda bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, çarpıcı mesajlar verdi. Ertuğruloğlu, bundan böyle federasyon değil, konfederasyon temelinde bir müzakereyi kabul edebileceklerini açıkladı, ikinci seçenek olarak da “Fransa-Monaco modeli gibi” özerk bir cumhuriyet seçeneğini değerlendirebileceklerini söyledi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu müzakerelerin başarısızlığa uğramasının ardından ABD’de temaslarda bulundu. Edinilen bilgiye göre Ertuğruloğlu, bundan sonra ancak “devletten devlete” bir zeminde gerçekleşecek müzakereleri kabul edebileceklerini BM’ye iletti. Kendileri için federasyon seçeneğinin sona erdiğini, bundan sonraki müzakerelerde hedefin konfederasyon olabileceğini belirten bakan, artık uluslararasi topluma kendilerini daha iyi tanıtacaklarını kaydetti.

Ankara’yla görüşülecek

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu uluslararası toplumla daha iyi diyalog içinse özerk cumhuriyet seçeneğini düşünebileceklerini ifade etti. İkinci seçenek olarak düşünülen bu yönetim biçiminde, “Fransa-Monaco” ve “İngiltere-Cebelitarık” gibi modellerin örnek alınabileceğini söyledi. Ertuğruloğlu bu konuda Ankara ile görüşüp bir karara varacaklarını kaydetti.