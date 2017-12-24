KHK ile değişti! İstemedikçe askere alınmayacaklar

OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair 696 Sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Askerlik Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocukları ile kardeşlerinden biri de askerlikten muaf sayılacak. Silah altındakiler ise istekleri halinde terhis edilecek.

Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerler yönergeyle belirlenecek.