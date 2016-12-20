Keşif heyetine bomba atan şüphelilere dava açıldı

Adana'da uyuşturucu davası için keşif yapan mahkeme heyetine el yapımı patlayıcı atarak 2 memurun yaralanmasına neden oldukları öne sürülen ikisi de 19 yaşındaki Hayrullah Turan ve Davut Esen hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

ADANA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir uyuşturucu davası için hakim Serdar Tuna ile birlikte toplam 7 kişilik keşif heyeti, 17 Ekim'de Hürriyet Mahallesi'ne gitti. Keşfin sona ermesinin ardından araca dönen heyetinin üzerine çivi ve metallerle güçlendirilmiş el yapımı bomba atıldı. Minibüse isabet eden el yapımı büyük bir gürültü ile patlarken zabıt katipleri Cumali Karayiğit ile Görkem Saitoğlu ayaklarından hafif yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında

Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanan Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklandı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Davut Esen tarafından hazırlatılan bombanın öldürücü nitelikte olduğunu belirterek, her iki şüphelinin de PKK/KCK üyesi olduğunu kaydetti. Hayrullah Turan'ın ifadesinde suçu Davut Esen'e attığını vurgulayan savcı, her 2 şüphelinin fikir birliği içinde eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı Hayrullah Turan ve Davut Esen hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak , taşınması yasak maddeleri bulundurmak, mala zarar verme ve görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.