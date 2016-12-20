Keşif heyetine bomba atan şüphelilere dava açıldı

Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanan Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklandı.
İDDİANAMEDEN DETAYLAR
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Davut Esen tarafından hazırlatılan bombanın öldürücü nitelikte olduğunu belirterek, her iki şüphelinin de PKK/KCK üyesi olduğunu kaydetti. Hayrullah Turan'ın ifadesinde suçu Davut Esen'e attığını vurgulayan savcı, her 2 şüphelinin fikir birliği içinde eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı Hayrullah Turan ve Davut Esen hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak , taşınması yasak maddeleri bulundurmak, mala zarar verme ve görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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