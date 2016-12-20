Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Keşif heyetine bomba atan şüphelilere dava açıldı

Adana'da uyuşturucu davası için keşif yapan mahkeme heyetine el yapımı patlayıcı atarak 2 memurun yaralanmasına neden oldukları öne sürülen ikisi de 19 yaşındaki Hayrullah Turan ve Davut Esen hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Keşif heyetine bomba atan şüphelilere dava açıldı

Adana'da uyuşturucu davası için keşif yapan mahkeme heyetine el yapımı patlayıcı atarak 2 memurun yaralanmasına neden oldukları öne sürülen ikisi de 19 yaşındaki Hayrullah Turan ve Davut Esen hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

20 Aralık 2016 Salı 12:02
Keşif heyetine bomba atan şüphelilere dava açıldı
banner404
ADANA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir uyuşturucu davası için hakim Serdar Tuna ile birlikte toplam 7 kişilik keşif heyeti, 17 Ekim'de Hürriyet Mahallesi'ne gitti. Keşfin sona ermesinin ardından araca dönen heyetinin üzerine çivi ve metallerle güçlendirilmiş el yapımı bomba atıldı.  Minibüse isabet eden el yapımı büyük bir gürültü ile patlarken zabıt katipleri Cumali Karayiğit ile Görkem Saitoğlu ayaklarından hafif yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında
Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanan Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklandı. 
İDDİANAMEDEN DETAYLAR 
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Davut Esen tarafından hazırlatılan bombanın öldürücü nitelikte olduğunu belirterek, her iki şüphelinin de PKK/KCK üyesi olduğunu kaydetti. Hayrullah Turan'ın ifadesinde suçu Davut Esen'e attığını vurgulayan savcı, her 2 şüphelinin fikir birliği içinde eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı Hayrullah Turan ve Davut Esen hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak , taşınması yasak maddeleri bulundurmak, mala zarar verme ve görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Keşif HeyetiBombaAdanaUyuşturucu DavasıAdana 1inci Ağır Ceza Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim