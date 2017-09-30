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Kerkük'te IŞİD'e büyük darbe: 132 terörist öldürüldü

Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasından saatler sonra, güvenlik güçleri kurtarma operasyonları kapsamında önemli ilerlemeler kaydetti

Kerkük'te IŞİD'e büyük darbe: 132 terörist öldürüldü

Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasından saatler sonra, güvenlik güçleri kurtarma operasyonları kapsamında önemli ilerlemeler kaydetti

30 Eylül 2017 Cumartesi 13:51
Kerkük'te IŞİD'e büyük darbe: 132 terörist öldürüldü
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HAVİCE'Yİ Kurtarma Operasyonlar Komutanlığı, El Abbasi kasabasi ve 14 köyü terör örgütü IŞİD'den kurtardığını duyurdu. Havice'yi Kurtarma Operasyonlar Komutanı Abdul Emir Reşit Yaralla, güvenlik güçleri Kerkük'e bağlı olan El Havice ilçesinin (Garip 1, Garip 2, El Gerne, El İlgaye, El Hecame, El Şecre, El Mustah, Hamod El Halaf, El Ablat, Namile, Tuveyriye, el avasi, Hamd El Suveyd ve El Amudiye) köylerini terör örgütü IŞİD'den kurtardığını açıkladı.

Havice'yi Kurtarma Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, terör örgütünün iletişim istasyonunu ve 17 teröristi etkisiz hale getirerek Kerkük'ün batısında Stratejik bir yolu ele geçirdiğini açıkladı. Öte yandan, Federal Polis güçleri ile teröristler arasında El Abbasi asabasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 19 IŞİD teröristi ve terör örgütü IŞİD'e ait 3 aracı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ayrıca savaş medya hücresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Havice ilçesindeki IŞİD karargah ve silah donatımlı araçlarına karşı savaş uçakları tarafından yapılan hava operasyonlarında en az 96 teröristin öldüğünü ve biri bomba yüklü olmak üzere 13 aracın imha edildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
KerkükIŞİDHaviceTerör örgütü
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