Kereste atölyesinde yangın

YANGIN saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Esenevler Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Nesrullah Bozdemir’e ait kereste atölyesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında can kaybı yolmadı ancak kereste atölyesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara Yolu Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, yolu trafiğe açtı.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

