Kepçeyle tarihi eser ararken suçüstü yakalandılar

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kepçeyle izinsiz kazı yapan K.B., H.C. ve İ.D.A. jandarma tarafından yakalandı

Kepçeyle tarihi eser ararken suçüstü yakalandılar
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BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Bigadiç ilçesi Alan Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi geldi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, K.B., H.C. ve İ.D.A.'yı kepçeyle kazı yaparken suçüstü yakaladı. Haklarında izinsiz kazı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarıyla ilgili işlem yapılan şüpheliler K.B., H.C. ve İ.D.A. gözaltına alındı, iş makinesine el konuldu.
Şüphelilerin jandarmada sorgularının devam ettiği bildirildi.
 

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