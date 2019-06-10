Kendisinden 1 haftadır haber alınamayan kişi bu halde bulundu

Malatya'da, yalnız yaşayan ve 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Kenan Çelik (62), evinde ölü bulundu. Polis, kokudan dolayı eve maske takarak girdi

Kendisinden 1 haftadır haber alınamayan kişi bu halde bulundu
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OLAY, gece saatlerinde Hacıabdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vaizoğlu Sokak'ta bir apartmanın en üst katında yalnız oturan ve bir otobüs firmasında çalışan Kenan Çelik'ten haber alamayan yakınları polise bilgi vererek eve geldi. Olay yerine gelen polisle beraber yedek anahtarı kullanarak eve girenler, Çelik’i hareketsiz yatarken buldu. Apartmanı saran kokudan dolayı polis, maske kullanmak zorunda kaldı. İhbarla eve gelen sağılık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cesedi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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