Kemal Kılıçdaroğlu için infaz emri verdiği ortaya çıktı

DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz geçen yıl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken Kocaeli emniyeti tarafından yakalanmıştı. Kılıçdaroğlu'na yapılan suikast girişiminin boyutunun çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla bugünkü köşesinde, konuyla ilgili olarak çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Atilla, "Kılıçdaroğlu'nun o gün geçirdiği tehlike, tahminlerin ötesinde büyük çıktı..." derken, yakalanan DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın telefonunda, verdiği ifadenin aksine, DEAŞ lideri el Bağdadi'ye biat ettiği video görüntülerinin çıktığını belirtti.

İNFAZ TALİMATI EL BAĞDADİ'DEN

Atilla, savcılık ve emniyet kaynaklarından aldığı bilgiyi aktarırken, "O gün Kılıçdaroğlu'na, durumdan vazife çıkaran bir DAEŞ hücresi değil... Bizzat DAEŞ terör örgütü lideri EL BAĞDADİ'nin talimatıyla infaz kararı verildiği ortaya çıktı" diye ifade etti.

İşte Talat Atilla'nın yazısındaki ilgili kısım;

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 05.07.2017 tarihinde,Adalet Yürüyüşü yaparken suikast teşebbüsünde bulunulmuş.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde...

Kayseri Emniyeti'nin takibiyle...

Kocaeli Emniyeti, DAEŞ'li olduğu iddia edilen Oğuzhan Korkmaz'ı son anda yakalamayı başarmıştı.

O günlerde suikast teşebbüsünün kapsamına ihtiyatlı yaklaşan çevreler de olmuştu.

Edindiğim özel bilgilere göre...

Korkmaz'ın, kilitli cep telefonunun eksik kalan şifreleri çözüldükten ve son sorgularından sonra...

Kılıçdaroğlu'nun o gün geçirdiği tehlike, tahminlerin ötesinde büyük çıktı...

"DAEŞ'ten silahlı ya da ideolojik eğitim almadığını" iddia eden Korkmaz'ın telefonunda...

"DAEŞ TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ EL BAĞDADİ'YE BİAT ETTİĞİ VİDEO GÖRÜNTÜLERİNE" ulaşıldı.

Savcılık ve emniyetin ele geçirdiği bu kritik delillerden sonra görüştüğüm yetkililere göre...

O gün Kılıçdaroğlu'na, durumdan vazife çıkaran bir DAEŞ hücresi değil...

Bizzat DAEŞ terör örgütü lideri EL BAĞDADİ'nin talimatıyla infaz kararı verildiği ortaya çıktı.