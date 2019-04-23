Kemal Kılıçdaroğlu'dan başkanlık sistemi eleştirisi

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz. Bu güzel günün bahar günlerinin ışıltısı ile taçlanmasını, ülkemizin aydınlık huzur dolu günlerin ücreti olmasını diliyorum. sevgili çocuklar ve değerli milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş mücadelesinin yüzüncü yılındayız Önümüzdeki 4 yıllık süreç kutlamalar dönemidir. Bu 4 yıl hepimiz için arınma dönemidir. Bu dönem ülkeminizin gelecek günlerini inşa edecek felsefeyi inşa edecek günlerdir.