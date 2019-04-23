Kemal Kılıçdaroğlu'dan başkanlık sistemi eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan başkanlık sistemi eleştirisi
banner404

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz. Bu güzel günün bahar günlerinin ışıltısı ile taçlanmasını, ülkemizin aydınlık huzur dolu günlerin ücreti olmasını diliyorum. sevgili çocuklar ve değerli milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş mücadelesinin yüzüncü yılındayız Önümüzdeki 4 yıllık süreç kutlamalar dönemidir. Bu 4 yıl hepimiz için arınma dönemidir. Bu dönem ülkeminizin gelecek günlerini inşa edecek felsefeyi inşa edecek günlerdir. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
YSK İstanbul'da 41 bin 132 kişiyi araştıracak!
YSK İstanbul'da 41 bin 132 kişiyi araştıracak!
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479