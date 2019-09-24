Kemal Batmaz'ın eşinin tahliye talebi reddedildi

İSTANBUL 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz getirildi. Diğer tutuklu sanık Rüştü Karakaya ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın avukatı da katılma talebinde bulundu. Duruşmada, daha önce tutuklu sanık Rüştü Karakaya aleyhine ifade veren gizli tanık Toprak, SEGBİS ile dinlendi. Ses ve görüntüsü değiştirilerek beyanı alınan gizli tanık, Rüştü Karakaya'ya yönelik beyanlarının kendisine ait olmadığını söyleyerek "Tüm ifadelerimden dönüyorum" dedi.

"BANA SADECE KEMAL BATMAZ'IN EŞİ GÖZÜYLE BAKMAYIN"

Duruşmada tutuklu sanık Gonca Batmaz, "Ben kesinlikle terör örgütü üyesi değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Sanık Mustafa Caymaz'ın kendi özgür iradesiyle ifade verdiğine inanmıyorum. Ben mesleğimi çok iyi yapmaya çalışan bir doktorum. Tek suçum Kemal Batmaz'ın eşi olmak mı? Bana sadece Kemal Batmaz'ın eşi gözüyle bakmayın. Ben Gaziantepli hatırı sayılı bir ailede yetişmiş Cerrahpaşa mezunu bir doktorum. Bir çocuğum var, ben tahliyemi kendim için değil kızım adına istiyorum. Kızım hasta, bana çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Gonca Batmaz'ın avukatı ise, "Müvekkilimin tutuklama gerekçesi olarak Kemal Batmaz'ın eşi olması gösteriliyor. Ancak suçun şahsiliği ilkesi vardır. Zorlama sebeplerle karar veriliyor. Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tahliyesini istiyoruz " dedi. Tutuklu sanık Rüştü Karakaya da gizli tanığın eski beyanlarını inkar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, gizli tanık Toprak'ın itirafçılık kapsamındaki beyanlarından dönmesi nedeniyle İstanbul Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sanığın yargılandığı dava dosyasında, etkin pişmanlık kapsamındaki beyanlarından döndüğüne dair mahkemeye uyarı yazısı yazılmasına karar verdi. Sanık ve sanık avukatlarının, davaların ayrılması, adli kontrol ile taşınmazlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerinin reddini kararlaştıran heyet, davadan zarar görme ihtimalini dikkate alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya müdahillik talebini kabul etti. Heyet, sanık Gonca Batmaz'ın örgütsel irtibatlar, örgüt içindeki konumu ve özellikle darbe girişimi yöneticilerinden olan Kemal Batmaz'ın eşi olması nedeniyle darbe girişiminden haberdar olma ihtimali bakımından tutukluluğunun devamına kararı verdi. Diğer sanık Rüştü Karakaya'nın ise örgütün mahrem müdür pozisyonunda olması bakımından, kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren deliller bulunması gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Rüştü Karakaya hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın başında bu sanıklarla birlikte yargılanan Kemal Batmaz'ın dosyası ise 30 Nisan 2019'daki celsede ayrılarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

