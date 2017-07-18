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Kelebekler Vadisi’nde feci ölüm: 90 metreden düştü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi’ne inmek isteyen genç, 90 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Kelebekler Vadisi’nde feci ölüm: 90 metreden düştü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi’ne inmek isteyen genç, 90 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

18 Temmuz 2017 Salı 11:26
Kelebekler Vadisi’nde feci ölüm: 90 metreden düştü
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OLAY, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. İzmir’den Ölüdeniz’e tatile gelen Birolcan Şahin (26), arkadaşları ile birlikte 300 metre yüksekliğindeki kayalıklardan vadiye inmek istedi. Bazı noktalarında sabitlenmiş halatlar kullanılan patika yolda bir süre yürüyen Şahin, dengesini kaybederek yaklaşık 90 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi içindeki çalılık alana düştü. Şahin’in düştüğünü gören arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Vadiye ilk olarak ulaşan UMKE ekipleri, Şahin’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Fethiye Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin’in cesedi UMKE ve AFAD ekipleri tarafından vadinin plajına çıkarıldı. Tekneyle Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz Plajı’na getirilen ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan ön incelemenin ardından ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kelebekler Vadisi’nde kurtarma görevlisi olan Murat Salim Şener, olayı haber alır almaz Şahin’in düştüğü noktaya ulaştıklarını ancak yapacak bir şey olmadığını söyledi. Patika yolun kapatılması gerektiğini anlatan Şener, geçen yıl benzer noktadan düşen başka bir tatilcinin büyük bir şansla hayatta kaldığını kaydetti. Benzer kaza ve mahsur kalmaların patika yolda her gün yaşandığını aktaran Şener, Şahin’in düştüğü yüksekliğin yaklaşık 90 metre olduğunu belirtti. 40 metrelik yuvarlanmanın ardından 50 metrelik dik yamaçtan sert bir düşüş yaşandığını vurgulayan Şener, yetkililerin önlem almasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kelebekler VadisiFaralyaİzmirÖLÜDENİZMuğlaBirolcan Şahin
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