Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
Fil hastaları için yeni umut ışığı
Fil hastaları için yeni umut...
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Hamilelik döneminde diş tedavisi
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut oluyor!
Kas nakli sinir yaralanmalarına umut...
banner468

"Kedicik"lerin suç duyuruları yargıyı kilitledi

Adnan Oktar’ın 'kecidikler' ve 'aslanlar'ı, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar eşliğindeki müstehcen görüntülerinin altına hakaret içerikli iletiler yazan yüzlerce kullanıcıyı savcılıklara şikayet ediyor

"Kedicik"lerin suç duyuruları yargıyı kilitledi

Adnan Oktar’ın 'kecidikler' ve 'aslanlar'ı, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar eşliğindeki müstehcen görüntülerinin altına hakaret içerikli iletiler yazan yüzlerce kullanıcıyı savcılıklara şikayet ediyor

30 Eylül 2017 Cumartesi 13:34
"Kedicik"lerin suç duyuruları yargıyı kilitledi
banner404

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcılıkları, Adnan Oktar’ın kecidikleri ve aslanlarının yaptığı yüzlerce suç duyurusuyla boğuşuyor. 
İddiaya göre, sosyal medyada iletiler eşliğinde müstehcen görüntülerini paylaşan müritler, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Tehdit, küfür ve hakarete varan yorumlar alan müritler zaman zaman bu vatandaşlara yine aynı tarzda yanıt vererek tahrik ediyor. 
İş bu noktadan sonra savcılığa taşınıyor. Büyük bir avukatlık şirketiyle anlaşan müritler, deyim yerindeyse dedektif gibi iz sürerek, hakaret içerikli yorum yapan kullanıcıları tek tek araştırıp gerçek kimlik ve adreslerine ulaşıyor. Müritlerin avukatları aracılığıyla yüzlerce sosyal medya kullanıcısı hakkında, “hakaret” ve “tehdit’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte, suç işledikleri tespit edilen vatandaşlar hakkında dava açılıyor.Asıl yargı oyunu ise dava açıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Avukatları aracılığıyla Asliye Ceza Mahkemeleri’nde açılan dava dosyalarını titizlikle takip eden müritler, her dava kazandıklarında, bin 500 TL avukatlık ücretini geri almaya hak kazanıyor. Suçlu bulunarak cezalandırılmalarına karar verilen sanıklar, ikinci şoku ise haklarında açılan tazminat davaları ile yaşıyor. Müritler, kazanıp onaylanan davaları bu kez Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne taşıyarak, o sosyal medya kullanıcılarına binlerce liralık tazminat davası açıyor. Adnan Oktar’ın en bilinen müritlerinden Didem Ürer’in bir soruşturma savcısında 166 adet şikayet dosyasının bulunduğu, birçok savcılıkta da benzer nitelikte onlarca müridin yaptığı yüzlerce suç duyurusunun olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakim karşısına çıkıyor
Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar hakim karşısına çıkıyor
Topraktan çıkan dumanlar tedirgin etti
Topraktan çıkan dumanlar tedirgin etti
Deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiliyor
Deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim