Kediciklerin cinsel ilişkiye gireceği isimleri ünlü iş adamı belirlemiş

ADNAN Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede dijital materyallerden elde edilen bir notta örgüt üyesi olan İstanbul Gömlekleri'nin sahibi Mehmet Alp Ünlü'ye miras kaldığı, batmak üzere olduğu ve mirasla ilgili tedbir alınması gerektiğinin yazdığı yer aldı. Dijital materyallerin incelemesinde şüpheli Nurşah Aksoy'dan elde edilen flash bellekte örgüt üyesi erkekler hakkında bilgilerin yazıldığı tespit edildi. İstanbul Gömlekleri'nin sahibi olan örgütün "emniyet imamı" Mehmet Alp Ünlü de o isimler arasında yer alıyor.

"DEŞİFRE OLMADI"

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre notta Ünlü için, "Kendisine miras kalmıştı. Ama detayları bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla batmak üzereler. Mirasla ilgili tedbir almak gerekebilir" denildi. Savcı Ünlü'nün 1989'dan beri örgütte yer aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Kızların turnikeye (cinsel ilişkiye)gireceği erkekleri belirlediği, örgütün emniyet ve yargıdaki bağlantılarını sağlayarak hukuk birimi ile koordineli çalıştığı, bu kapsamda Ataköy Marina'da bağlı teknede birçok hakim ve savcıyı ağırladığı, örgütteki görevi gereği siyasi kişiliklerle ve polis teşkilatından tanıdıkları vasıtasıyla örgüte yarar sağladığı, genelde örgütten uzakta olduğu, örgütle bağlantısı deşifre edilmeden örgütteki birçok kişi dahi bilmeden gizli faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır." İddianamede İtirafçı şüpheli Yıldız Arık ise, "2017 başında, bir gün ben Adnan Oktar'ın Kandilli'de kaldığı evde bulunduğum sırada bir olay öğrendim. Örgüt elemanı Demet Görünür'ün FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını öğrendim. Bunun üzerine Adnan Oktar bu konuyla ilgili 'Demet abladır, oraya yakışır' tarzında kendince espriler yapıp güldü. Ben bu kadar önemli bir konuda espri yaptığı için çok şaşırdım ama Adnan Oktar bunu hiç garipsemedi. Konunun diğer üyeler tarafından duyulmaması için örgüt içinde konuşulmasını yasakladı. Bildiğim kadarıyla akıbetini öğrenmek için bir avukat gönderdi. Sonra adli kontrolle serbest bırakıldığını söylendi" dedi.