Kediciklere dokunan yanıyor! Yargıyı resmen kilitlediler

ADNAN Oktar'ın 'kecidikler' ve 'aslanlar'ı, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar eşliğindeki müstehcen görüntülerinin altına hakaret içerikli iletiler yazan yüzlerce kullanıcıyı savcılıklara şikayet ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcılıkları, Adnan Oktar'ın kecidikleri ve aslanlarının yaptığı yüzlerce suç duyurusuyla boğuşuyor.

YOĞUN ŞEKİLDE ELEŞTİRİLİYORLAR

İddiaya göre, sosyal medyada iletiler eşliğinde müstehcen görüntülerini paylaşan müritler, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Tehdit, küfür ve hakarete varan yorumlar alan müritler zaman zaman bu vatandaşlara yine aynı tarzda yanıt vererek tahrik ediyor.

İZ SÜRÜP TESPİT ETTİKTEN SONRA ŞİKAYETÇİ OLUYORLAR

İş bu noktadan sonra savcılığa taşınıyor. Büyük bir avukatlık şirketiyle anlaşan müritler, deyim yerindeyse dedektif gibi iz sürerek, hakaret içerikli yorum yapan kullanıcıları tek tek araştırıp gerçek kimlik ve adreslerine ulaşıyor. Müritlerin avukatları aracılığıyla yüzlerce sosyal medya kullanıcısı hakkında, "hakaret" ve "tehdit' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte, suç işledikleri tespit edilen vatandaşlar hakkında dava açılıyor.

ÖNCE CEZA, SONRA TAZMİNAT

Asıl yargı oyunu ise dava açıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Avukatları aracılığıyla Asliye Ceza Mahkemeleri'nde açılan dava dosyalarını titizlikle takip eden müritler, her dava kazandıklarında, bin 500 TL avukatlık ücretini geri almaya hak kazanıyor. Suçlu bulunarak cezalandırılmalarına karar verilen sanıklar, ikinci şoku ise haklarında açılan tazminat davaları ile yaşıyor. Müritler, kazanıp onaylanan davaları bu kez Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne taşıyarak, o sosyal medya kullanıcılarına binlerce liralık tazminat davası açıyor.

YARGI KİLİTLENDİ

Adnan Oktar'ın en bilinen müritlerinden Didem Ürer'in bir soruşturma savcısında 166 adet şikayet dosyasının bulunduğu, birçok savcılıkta da benzer nitelikte onlarca müridin yaptığı yüzlerce suç duyurusunun olduğu öğrenildi.