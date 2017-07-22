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'Kedici' Adnan Oktar'dan İsrail'e skandal destek!

Kedicikleriyle yaptığı alemlerle tanınan Adnan Oktar, Mescid-i Aksa'yı işgal eden ve bugün 3 Filistinliyi katleden İsrail'e tam destek vererek "İsrail polisinin kendini koruma hakkı var." dedi

'Kedici' Adnan Oktar'dan İsrail'e skandal destek!

Kedicikleriyle yaptığı alemlerle tanınan Adnan Oktar, Mescid-i Aksa'yı işgal eden ve bugün 3 Filistinliyi katleden İsrail'e tam destek vererek "İsrail polisinin kendini koruma hakkı var." dedi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:34
'Kedici' Adnan Oktar'dan İsrail'e skandal destek!
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MALİKANESİNDE "kedicikler" dediği kadın grubuyla yaptığı alemlerle tanınan ve zaman zaman yaptığı provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen  Adnan Oktar, bu akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı skandal açıklamalarla  İsrail'e ve  Kudüs'te yapılan katliamlara tam destek verdi.

İSRAİL POLİSİNİN KENDİNİ KORUMA HAKKI VARMIŞ

Facebook hesabından canlı yayın yapan, daha sonra buradaki açıklamalarını twitter adresinden paylaşan Oktar, Mescid-i Aksa'yı işgal eden, bugün Aksa'da namaz kılmak isteyen cemaate saldırıp 3 Filistinliyi şehit eden  İsrail'i savundu.

Filistinli sivilleri suçlayan Oktar, " İsrail polisinin kendini koruma hakkı var" diyerek katliama meşruiyet kazandırmaya çalıştı.

İşte  Adnan Oktar'ın skandal paylaşımları:

Filistinli gençlerin polisle çatışıp Mescidi Aksa'ya sığınması yöntemi yanlış. Polisle çatıştığında polis kendisini koruma hakkına sahip olur.

Türkiye'de veya başka ülkede polise saldıran biri camiye sığındığında polisin nasıl kendini koruma hakkı varsa  İsrail'in de bu hakkı olur.
Bu yüzden Müslümanların en baştan yanlış yöntemlerden vazgeçmesi gerekir. Caminin içine çatışmayı çekmek akılcı vicdani tutum değildir. Kendini korudun demek samimi olmaz Polise ateş açıp polis kovalayınca Mescidi Aksa'ya kaçıp Müslümanları hedef haline getirmek yanlıştır.

İslam alemi ile  İsrail savaşsın ve bölgede iyice kan aksın isteyenlerin oyununa karşı dikkatli olunmalıdır.
"İNGİLİZ DERİN DEVLETİ İNTİFADA İSTİYOR"

Müslümanın mücadelesi akılla, ilimle, irfanla olur. Sivillerin arasına girip bıçakla saldırmak, otobüs durağına araç sürmek cinayettir.

İngiliz Derin Devleti 3. intifadayı başlatıp Müslümanlarla Yahudileri karşı karşıya getirmek  Türkiye'yi de çatışmanın içine çekmek istiyor.

Mescidi Aksa'nın içinde ibadet eden Müslümanlar var, bu Müslümanların da zarar görmesine sebep olacak eylemler doğru değil.

Mescidin çine taş yığmak, adam bıçaklayıp oraya sığınmak, bıçakla sığınma olmasın diye dedektör konulunca da olay çıkarmak akılcı değil.

İngiliz derin devleti  Filistin'in haritadan silinmesini istiyor, bu yüzden bir avuç adamı kullanıp iki tarafı birbirine karşı tahrik ediyor.

"AKILSIZCA EYLEM YAPANLARIN AMACI..."

Bir avuç İngiliz derin devleti yancısının yaptığı eylem  İsrail'e "kendini koruma hakkı" oluşturuyor ve  Filistin toprakları adım adım eriyor

İsrail askerinin Filistinli genci sağ olarak yakalamak için çaba göstermesi gerekir. Bu evrensel bir vicdandır. Ama polise saldırıp niye Akılsızca şiddet eylemi yapanların amacı  İsrail'i değil Müslümanları yıldırmak  Filistin halkını o topraklarda yaşayamaz hale getiriyorlar

Filistin adına şiddet eylemi yapanlar Filistinli sivillerin kendi topraklarını terk etmesine sebep oluyorlar. Zararları sadece Müslümanlara.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarKediciklerIsrail
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